Жизнь в любви, а не ради роскоши: 6 звёздных пар, которые вместе больше 30 лет

Пока некоторые уверены, что любовь живёт три года, другие счастливо живут вместе уже несколько десятилетий. Собрали топ-6 пар, которые состоят в браке очень долгое время. Возможно, эти истории вдохновят кого-то на создание собственных прочных союзов.

От модели до хранительницы очага: как жена Михалкова прожила с ним 52 года

Татьяна и Никита Михалковы вместе уже полвека. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatyanamixalkova

Известный российский режиссёр Никита Михалков познакомился с красавицей-моделью Татьяной Соловьёвой в 1973 году. Роман закрутился быстро, да и тянуть с браком не стали. Практически сразу же влюблённые расписались. Свадьбу сыграли в Грозном во время съёмок фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Уже через год после свадьбы у Никиты и Татьяны родилась дочь Анна, а следом на свет появился сын Артём. Жена Михалкова ушла из модельного бизнеса и полностью посвятила себя семье. В 1986 году у Михалковых родилась ещё одна дочь — Надежда.

Несколько раз Никиту Сергеевича подозревали в интрижках на стороне и наличии внебрачных детей, но подтверждений этому так и не было. Михалковы вместе уже 52 года, у них трое детей, 13 внуков и трое правнуков.

48 лет вместе! Как Боярский устоял перед толпами поклонниц

Михаил Боярский и Лариса Луппиан сохранили брак, несмотря на все трудности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boyarskiy_official

Актёры Михаил Боярский и Лариса Луппиан познакомились в Театре Ленсовета, где оба служили. Брак звёзды оформили спустя три года после начала отношений, в 1977-м.

Боярский построил очень успешную карьеру. В 1979 году на экраны вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», который принёс Михаилу Сергеевичу бешеную популярность.

Конечно, у яркого артиста всегда было много поклонниц, но Лариса терпела. У пары двое детей: Елизавета и Сергей, а также четверо внуков.

Скандальный роман, который стал вечным: как Лещенко ушёл от первой жены к Ирине

Лев Лещенко и Ирина Багудина вместе почти 50 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / levleschenko_official

Лев Лещенко со второй женой познакомился на гастролях в Сочи в 1976 году. Ирина Багудина была простой студенткой, но свела с ума женатого певца. Супруга артиста Алла Абдалова быстро узнала об интрижке и ушла от мужа.

Льву Валериановичу с новой возлюбленной пришлось пройти серьёзные испытания расстоянием. Ирина тогда училась в Будапеште, поэтому они не могли видеться регулярно. Зарегистрировала пара брак в 1978 году и до сих пор счастливо живёт вместе. Детей у них нет: у Ирины ещё в молодости выявили бесплодие. Чета думала об усыновлении ребёнка, но не вышло. Они посвятили всю жизнь себе и своим отношениям.

В 2022 году некоторые СМИ сообщили о якобы внебрачном ребёнке Лещенко, но сам певец опроверг эти слухи.

Школьная любовь, которая длится 38 лет: как Стриженовы избежали скандалов

Екатерина и Александр Стриженовы вместе с юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strizhenovae

Актёры Екатерина и Александр Стриженовы познакомились ещё в школе, когда оба снимались в молодёжном фильме «Лидер». Они сразу влюбились — и больше не расставались.

Свадьбу сыграли в 1987 году, когда обоим исполнилось 18 лет. У пары две дочери: Анастасия и Александра. Екатерина на некоторое время ушла из мира кино, чтобы посвятить себя семье. Когда девочки подросли, она вернулась на телеэкраны и в театр.

За почти 40 лет вместе Стриженовы ни разу не попадали в скандалы. Они счастливо живут и работают вместе. У них уже есть трое внуков.

Он усыновил её сына, она родила ему двойню: как сложился брак Малининых

Александр и Эмма Малинины вместе 35 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktoremmamalinina

Яркий певец Александр Малинин всегда пользовался популярностью у женщин. В 1987 году он благодаря друзьям познакомился со студенткой-врачом Эммой. На тот момент она находилась в бракоразводном процессе и имела маленького сына на руках.

Александр, у которого за плечами было два брака, безумно влюбился в Эмму. И это оказалось взаимно. В 1990 году влюблённые сыграли свадьбу и обвенчались в церкви. Певец усыновил и дал свою фамилию сыну своей жены от первого брака. Через 10 лет после свадьбы у них родились двойняшки Фрол и Устинья. А приёмный сын певца Антон уже подарил двоих внуков.

Маликов мог выбрать любую, но влюбился в фото: 33 года вместе

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе, несмотря на слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitriy_malikov

В 1992 году певец Дмитрий Маликов увидел у друзей фотографию красивой девушки и сразу влюбился. Музыкант попросил его свести с незнакомкой. Это была Елена Изаксон. Они быстро стали жить вместе. Не помешала им и разница в возрасте: Елена старше Дмитрия на семь лет.

В 2000 году у них родилась дочь Стефания. Это радостное событие стало поводом наконец-то пожениться. В 2018 году стало известно о пополнении в семействе — у них появился сын Марк при помощи суррогатной матери.

Вместе Дмитрий и Елена живут уже 33 года, 25 из которых в официальном браке.

