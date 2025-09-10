Родительская суббота в сентябре 2025: Можно ли убираться на чужих могилках и когда лучше это делать Оглавление Можно ли вообще убираться на чужих могилах? С чем Церковь сравнивает уборку на могиле? С какой частотой можно убираться на чужих могилах? Что можно и нельзя делать, убираясь на чужих могилах? Как определить, что могила заброшена? Альтернативы личной уборке на могилах Можно ли убираться на чужих могилах и правильно ли это делать в Родительские субботы? Одни считают это добрым делом, другие — нарушением традиции. Life.ru разбирается, что говорит Церковь, а что — народные приметы. 10 сентября, 14:30 Обычно на могилках убираются в Родительскую субботу. Но можно ли это делать в дни памяти? Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Тема ухода за могилами всегда была деликатной: кто-то считает своим долгом поддерживать порядок не только у родных, но и на соседних захоронениях, а кто-то видит в этом нарушение духовных границ. Особенно остро вопрос звучит в Родительские субботы, когда принято посещать кладбище. Можно ли тогда убираться на чужих могилах и как понять, когда это доброе дело, а когда — шаг вразрез с традицией?

Православный мир 11 сентября празднует одну из самых важных дат в своём календаре. Это одновременно и День поминовения православных воинов, и День усекновения главы Иоанна Предтечи. При этом в православной культуре установилось правило: мы ухаживаем за могилами в основном на Родительские субботы. А ближайшая такая, Димитриевская родительская суббота, будет только 1 ноября. И она тоже посвящена памяти воинов.

Сентябрьский великий праздник приходится в 2025 году на четверг. В некоторых источниках День поминовения православных воинов тоже называют Родительской субботой. Но на самом деле праздник ей не является. Даже несмотря на то, что в храмах совершается поминальная служба по воинам. Родительская суббота должна приходиться на субботу, в этом её суть. Но когда всё же можно ухаживать за могилками? Отвечаем в материале.

Можно ли вообще убираться на чужих могилах?

Можно ли убираться на чужой могилке? Многих мучает этот вопрос, потому что есть страшные суеверия. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Можно ли вообще убираться на чужих могилах? Да, на чужих могилках убираться можно. Если, например, рядом с могилой вашего родственника находится неухоженное захоронение, его не только можно, но и нужно привести в порядок. В народе распространён стереотип, будто хозяева могил неотступно следят за местом захоронения и могут принять вас за расхитителя могил, наслать порчу. Но это не так. В православном мире душа покидает землю на 40-й день после смерти. Обратно она больше не возвращается. Так что ухаживать за чужими могилками можно.

С чем Церковь сравнивает уборку на могиле?

И более того — нужно. Церковь считает уборку на чужой могилке благочестивым деянием. И да, она разрешает делать это не только на Родительские субботы. Вообще, уход за чужими могилами приравнивается к молитве. Те, кто убирается на участке, где похоронен не родственник, а просто незнакомый человек, делают праведное дело. Они бескорыстно продляют память о душе христианина. Бог и святые расценивают такое действие как молитву за упокой, а за бескорыстные молитвы вам воздастся.

С какой частотой можно убираться на чужих могилах?

Так когда всё же можно убираться на могилах? Только на Родительские или ещё и в дни памяти? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Убираться на могилах как родственников, так и незнакомых людей можно не только на Родительские субботы. На самом деле Церковь поощряет регулярный уход за чужими захоронениями. Во-первых, это праведный поступок. Во-вторых, могилы должны быть приведены в порядок перед праздниками, а также днями поминовения. Это значит, что перед Днём усекновения главы Иоанна Предтечи могилы можно и нужно убирать. На сам праздник — тоже можно, но лучше накануне. То же касается дней памяти святых, а также великих праздников, например Рождества Богородицы, Воздвижения Креста Господня и других.

Что можно и нельзя делать, убираясь на чужих могилах?

Если вы решили поухаживать за чужой могилкой, для начала нужно прояснить несколько моментов. Сначала обратитесь в администрацию кладбища. Там вам подскажут, чья это могила и приезжает ли на неё кто-то из родственников усопшего. Если нет, можете смело начинать убираться. Но учтите: некоторые вещи категорически нельзя делать при уборке чужих могилок. Нельзя забирать с собой вещи, даже если они уже ветхие.

Не рекомендуется ставить крест, если вы не смогли выяснить религиозную принадлежность усопшего. Вряд ли богоугодным будет крест на могиле атеиста.

Не меняйте внешний вид захоронения. Родственники, которые посещают могилу, но изредка, могут быть задеты этим фактом.

Не демонтируйте ключевые элементы кладбищенского участка.

Сейчас расскажем, что можно делать на захоронениях, которые не принадлежат вашим родственникам. Когда убираете чужую могилу, старайтесь сохранить изначальный внешний вид памятника. Удаляйте мусор, подрезайте разросшиеся растения, особенно если они мешают порядку на соседних участках. Для очистки памятника от грязи применяйте щадящие химические составы, так вы не повредите покрытие или же сам камень. В принципе, это всё. Мусор, который вы убрали с захоронения, выкидывайте в специально предназначенные места.

Как определить, что могила заброшена?

Как определить, что могила заброшена? Только администрация кладбища сможет с уверенностью сказать вам, что захоронение является заброшенным. Поэтому так важно обращаться к ней прежде, чем вы начали убирать чужую могилку. Если такой возможности по какой-либо причине нет, можете посмотреть на внешний вид памятника и его участка. Если там бесконтрольно растут сорняки, нет цветов и сладостей, захоронение, вероятно, заброшено. Об этом также может свидетельствовать состояние могильного камня: если он грязный, потёртый, если буквы начинают стираться, если на нём растёт мох.

Альтернативы личной уборке на могилах

Не всегда удобно убираться на могиле лично. Если у вас нет такой возможности, помогут эти альтернативы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Не всегда у верующего есть возможность убраться на могиле как родственника, так и незнакомца. Например, вы исправно ездили на кладбище на каждую Родительскую, а теперь вас отправляют в длительную командировку в Анадырь. Если ехать туда придётся, например, из Тюмени, это далеко, долго и дорого, не всегда можно себе позволить регулярные перелёты туда и обратно. Тогда можно прибегнуть к помощи волонтёров. Вы можете либо обратиться к ним напрямую, указав, какой памятник требуется поддерживать в чистоте и порядке, либо оформить пожертвование в волонтёрскую организацию. Ещё одна альтернатива — платный уход за памятниками. Обычно цены вполне доступные и вам предоставляют подробный фотоотчёт.

Ухаживать за чужими могилками на кладбище — это богоугодное дело. Когда вы убираетесь на чужом участке, ваш труд энергетически преображается в молитву. Получается, что вы не даёте душе кануть в забвение, даже если не знаете имя усопшего, потому что оно давно стёрлось с могильного камня. И делать это можно чаще, чем на родительские субботы. Кстати, недавно Life.ru публиковал 7 вещей, которые приносят в дом счастье и благодать.

