Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025: Как праздник связан с воинами и как за них молиться

Усекновение главы Иоанна Предтечи — великий православный праздник. Он является одним из важнейших дней православного календаря, но среди других великих праздников стоит «особняком». Во-первых, он отмечается одновременно с Днём памяти православных воинов. Во-вторых, в православии есть традиция двунадесятых праздников — 12 священных дат, которые связаны с жизнями Христа и Богоматери. Иоанн Предтеча — это человек, который крестил Иисуса. Его праздник не относится к двунадесятым. Но православная церковь чтит память этого важнейшего библейского пророка так же, как и память Христа и его семьи. Рассказываем, что это за праздник и почему мы отмечаем Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Когда отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2025 году

Усекновение главы Иоанна Предтечи празднуют в 2025 году в сентябре, как и ранее, в другие годы. Фото © Life.ru

Усекновение главы Иоанна Предтечи — праздник, который отмечается в одну и ту же дату из года в год. В 2025 году празднование состоится 11 сентября по светскому, григорианскому календарю, мы писали об этом в церковном календаре на Life.ru. При этом точная дата самого события — Усекновения главы Иоанна Предтечи — неясна. В некоторых источниках говорят, что казнь пророка произошла в феврале, по другим данным — в марте. Но память по нему всё равно отмечается 29 августа по юлианскому календарю и 11 сентября — по григорианскому.

История и значение праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи — история и суть праздника. Почему Иоанн так важен для церкви? Фото © Wikipedia / Caravaggio

Иоанн Предтеча, также Иоанн Креститель, — это одна из важнейших библейских персоналий Нового Завета. Он был старше Христа на полгода (по версии Церкви) либо же на 2–6 лет (по версии современной науки). И именно Иоанн Предтеча предсказал пришествие Мессии. А в 30 году нашей эры крестил самого Иисуса Христа в Иордане. При этом до крещения Христа Иоанн вёл аскетический образ жизни, проповедовал иудеям скорое пришествие Христа. Жизнь пророка Иоанна в пустыне была эффективной аскетической практикой, именно она подарила ему дар предвидения. Но с бытовой точки зрения это был вызов — он носил грубую одежду из верблюжьей шерсти, подпоясывался кожаным поясом, питался диким мёдом и акридами. Под акридами могут скрываться как отдельные насекомые из рода саранчи, так и плоды рожкового дерева.

Как сказал Господь наш Иисус Христос в Евангелии, нет среди рождённых от женщин более великого человека, чем Иоанн Предтеча. Поэтому он безусловно считается одним из величайших святых. В связи с этим Церковь чтит его память несколько раз в году: празднуются и Рождество, и Зачатие, и Обретение главы Иоанна Предтечи. Стахий Колотвин Священник, проповедник, миссионер

Как Иоанн крестил Иисуса Христа — отдельная история. Крестить людей Предтеча начал за пару лет до того, как сам Иисус стал готов ко вступлению на путь христианства, в 28 году. Креститель прославился своими поучениями к воинам, мытарям и всему народу. Там он призывал к справедливости и взаимопомощи. «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исайя», — говорил он священникам и фарисеям. Многие считали, что Иоанн и есть Христос. Но в 30 году нашей эры к пророку пришёл настоящий Иисус. Предтеча был удивлён: он видел, что Христос безгрешен, и не понимал, зачем ему крещение в Иордане. Но во время церемонии на Христа сошёл святой дух в виде голубя, и Иоанн понял, кого он только что крестил. Он даже подумать не мог, что его двоюродный брат Иешуа окажется Мессией.

Иоанн стал первым мучеником Нового Завета. Он назывался Предтечей, так как пришёл перед Христом — родился чуть раньше, начал проповедовать покаяние немного раньше и около полугода до крестных страданий Спасителя принял мученическую смерть. Его жизнь и подвиг были пророчеством того, как следует подражать Христу. Стахий Колотвин Священник, проповедник, миссионер

Иисус Христос был крещён в возрасте 30 лет. После этого пути их с Иоанном расходятся. Примечательно, что Предтеча был казнён примерно за год до казни самого Иисуса. Почему Иоанну отсекли голову — тоже отдельная история. Один из четырёх правителей Галилеи Ирод Антипа поддался блудным чувствам и отобрал жену у своего брата Филиппа. Брат на тот момент был ещё жив. Жену звали Иродиадой, и к Антипе она переехала вместе с дочерью, Саломеей. Иоанн Креститель критиковал грех Ирода, призывал того покаяться в прелюбодеянии. При этом падчерица (и племянница) Ирода, Саломея, восхитила его танцем на одном из пиров. Ирод обещал ей всё, чего девушка пожелает, даже полцарства. Иродиада подговорила Саломею попросить голову Иоанна Предтечи на блюде. Так и было сделано, Иоанн был казнён.

Обретение главы Иоанна Крестителя

Обретение главы Иоанна Крестителя произошло позже. Иродиада спрятала голову во дворце, но реликвию оттуда вынесла служанка и закопала в кувшине на Елеонской горе. Потом при строительстве на этом месте церкви голову нашли, это было Первое обретение. Вскоре церковь разрушилась. И Второе обретение главы Иоанна произошло при Константине Великом, христианском императоре Римской империи. Он перенёс главу в Константинополь, как будто чувствовал: вскоре Западной Римской империи конец. Третье обретение главы Иоанна Предтечи состоялось в 850 году в Византии при императоре Михаиле III. Поэтому празднование Обретения главы Иоанна Предтечи происходит три раза: 9 марта в невисокосные годы, 8 марта в високосные и 7 июня (Третье обретение).

История рождения пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Усекновение главы Иоанна Предтечи невозможно вспоминать без Рождества Иоанна Предтечи. Фото © Wikipedia / Jackturner3

Рождество Иоанна Предтечи празднуется на пару месяцев ранее, чем Усекновение Его главы. Празднование установлено Церковью 7 июля, а в ночь на эту дату народ развлекается во время Ивана Купалы. Рождение Иоанна Предтечи описано только в Евангелии от Луки. Его родителями стала пожилая бесплодная пара — священник Захария и праведная Елисавета. Архангел Гавриил явился Захарии в Храме и предрёк, что у того родится прославленный сын. Захария не поверил ангелу, тот наказал его немотой. Священник молчал, пока Иоанн Предтеча не родился. Дева Мария присутствовала при родах, и когда она вошла в помещение, младенец взыграл во чреве Елисаветы, а сама роженица преисполнилась Святого Духа. Роды, как утверждают Евангелие и Церковь, произошли за полгода до Рождества Христова. Для православия день, связанный с Иоанном Предтечей, — святой и великий. Как Рождество, так и Усекновение и Обретение главы.

Традиции праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября — великий праздник, святой для Православной церкви. Фото © Life.ru

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября — один из важнейших для православного мира. Это не только память о Крестителе, это ещё и День памяти православных воинов. Верующие проводят этот день в соответствии со строгими традициями. Во-первых, в эту церковную дату соблюдается пост. Нельзя употреблять в пищу молочные продукты, мясо и рыбу. Те, кто склонен к аскетическим практикам, могут даже выбрать для себя сухоядение, когда есть можно только холодную и необработанную пищу без масла. К тому же, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя пользоваться острыми предметами, соответственно, земляные работы тоже запрещены. Каждый острый предмет напоминает о мече, которым Иоанну отрубили голову. Как рассказывает Life.ru священник, проповедник и миссионер Стахий Колотвин, запрещены как работа, так и шумные праздники с народными гуляниями. Категорически нельзя вступать в конфликты.

Когда мы вспоминаем как живых, так и павших воинов, этот праздник приобретает особое значение. С одной стороны, были воины нечестивые, служившие злому царю Ироду, повелевшему отсечь главу Иоанна Предтечи. Это показывает, что само по себе воинское ремесло не приближает человека к Богу. Однако главное качество православного воина-христианина — готовность жертвовать собой, умирать за ближнего, и слава Божия должна быть целью его жизни и служения. Мы живём после прихода Христа, и наша задача — служить Богу с жертвенной любовью, подражая Спасителю и Его величайшему святому, даже если мы защищаем ближних с оружием в руках. Стахий Колотвин Священник, проповедник, миссионер

Миссионер Стахий Колотвин рассказывает нам о том, как важно молиться Иоанну Предтече о православных воинах. «Задача каждого православного христианина — молиться не только за здравствующих воинов, прося Бога об ограждении от напастей, но и за усопших воинов, чтобы Господь принял их души», — говорит проповедник. И добавляет важный момент: «В этот день важно посетить храм: кто-то сможет прийти на вечернюю службу после работы, кто-то — утром на божественную литургию перед началом дня, помолиться и причаститься Святых Христовых Тайн. Тогда величайший из святых обязательно заступится за наших живых защитников и позаботится о душах усопших воинов». Таким образом, посетить храм на Усечение главы Иоанна Предтечи особенно важно, если среди ваших близких есть воины, как живые, так и усопшие.

Приметы на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи

Приметы на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи существуют самые разнообразные. Они связаны как с библейской историей, так и с особенностями климата нашей Родины. Сейчас расскажем, какие приметы существуют на это празднование. Если поработать на день Усекновения главы Иоанна Предтечи в саду, раны не заживут.

Если в этот день прогремел гром, осенью будет тепло.

Когда журавли улетают на юг, стоит ждать ранней и холодной зимы.

Караван улетающих гусей предвещает дождливую осень.

Если скворцы к Усекновению главы Иоанна Предтечи ещё не улетели, осень будет сухой.

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи существует не один. Множество храмов в честь этого праздника расположены в России. Фото © Wikipedia / Николай Егорович Маковский

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи — так можно назвать ту церковь на Елеонской горе, при закладке которой обнаружили главу Иоанна. Но лишь отчасти. Вряд ли тогда кто-то официально называл её храмом Усекновения. Скорее, это могла быть церковь Обретения главы. Множество церквей, посвящённых Иоанну Крестителю, появилось на Руси, а именно — в Москве. Это храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьякове, который находится в парке Коломенское и был основан в 1529 году. Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором в Замоскворечье, он был основан в 1675 году. Самый молодой — храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братеево 1996 года.

Тропарь Усекновения главы Иоанна Предтечи

На празднике в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи вся церковная служба посвящена только Крестителю. Накануне праздника совершается Всенощное бдение. На Великой вечерне читают три паремии, где содержатся пророчества об Иоанне Крестителе. Утреня — это чтение полиелея и 57-го зачала Евангелия от Матфея. На литургии читают отрывки Библии, посвящённые Усекновению главы Иоанна Предтечи. Это 33-е зачало Деяний святых апостолов и 24-е зачало Евангелия от Марка. Также читаются Тропарь на Усекновение главы Иоанна Предтечи, 2-я стихира «Господи воззвах» и кондак. Приводим вам текст Тропаря, гласа 2-го.

«Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Тем же за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость».

Что можно и что нельзя делать 11 сентября в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи нужно соблюдать строгие традиции, есть вещи, которые нельзя делать. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Как мы уже упоминали, на святой праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи церковь и народные обычаи запрещают ряд действий. Традиции довольно строгие. Поэтому так важно знать о запретах, чтобы не нарушить их случайно. Рассказываем, что нельзя делать на день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября. Работать в поле или на земле.

Пользоваться острыми предметами.

Есть мясо, молочные продукты и рыбу.

Ставить на стол что-то круглое — напоминает об усечённой голове.

Устраивать шумные праздники.

Ссориться, конфликтовать, строить козни.

Теперь мы знаем, что ни в коем случае нельзя делать на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Но что делать в этот день можно? Рассказываем, какие действия церковь не порицает на этот важнейший праздник. Можно помолиться Иконе Усекновения главы Иоанна Предтечи. В православной иконографии очень много таких, определить их можно по склонившейся над блюдом смиренной фигуре Иоанна в центре, а также изображениям стражника и Саломеи по обе стороны от святого.

Можно сходить в собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, в храм или в церковь.

Можно провести остаток дня дома в чтении Библии и благочестивых мыслях.

Можно помолиться Иоанну Крестителю.

Теперь мы знаем, что можно делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября, а что — нельзя. Иоанн Креститель — третья по важности библейская фигура. Главнее него только Иисус Христос и Богородица. В православной традиции принято противопоставлять Иоанна Предтечу его убийцам — те поддавались блуду, жили во лжи, творили зло. А Иоанн соблюдал девство, призывал вести праведную жизнь, обличал ложь фарисеев.