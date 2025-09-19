Долой лишние 5 часов в дороге: что получили туристы с открытием аэропорта Краснодара Оглавление Курорты Краснодарского края стали ближе: конец длинным трансферам Развитие туризма в Краснодаре: отели, такси и деловые поездки Цены на билеты из аэропорта Краснодара: когда ждать снижения? 11 сентября 2025 года после трёх с половиной лет простоя аэропорт Пашковский в Краснодаре снова открылся для гражданских рейсов. Подробнее об улучшении логистики и возможности увеличения турпотока на юг — в материале Life.ru. 18 сентября, 22:01 Аэропорт Краснодара открывается — что нового для туристов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

За время простоя аэропорта Краснодара жители края и туристы вынуждены были пользоваться соседними гаванями — в Сочи, Минеральных Водах, Ставрополе и Владикавказе. Это означало дополнительные часы в дороге, очереди на трассах и более дорогие билеты. Теперь же ситуация меняется.

Курорты Краснодарского края стали ближе: конец длинным трансферам

Открытие аэропорта в Краснодаре значительно упрощает логистику поездок. Туристам больше не придётся планировать длинные трансферы из Сочи или Минеральных Вод, чтобы попасть на курорты Черноморского побережья или в станицы Кубани.

У Геленджика действительно есть свой аэропорт, но он небольшой и принимает ограниченное количество рейсов. В высокий сезон билеты туда раскупаются заранее, а расписание не всегда удовлетворяет спрос. С возобновлением работы Краснодара у отдыхающих появляется альтернатива: прилететь в более крупный авиаузел и за два-три часа добраться до побережья.

В выигрыше окажется и Анапа — направление, где спрос традиционно превышает предложение.

Развитие туризма в Краснодаре: отели, такси и деловые поездки

Помимо курортных городов, позитивный эффект почувствует и сам Краснодар. Город долгое время воспринимался как «транзитный пункт», через который туристы лишь проезжали по пути к морю. Но теперь ситуация меняется. С появлением прямых рейсов в Москву, а в перспективе и в другие крупные города, Краснодар получает шанс стать самостоятельным направлением делового и событийного туризма.

Гостиницы, кафе, транспортные компании, сервис такси и трансферов уже готовятся к росту спроса. Появление новых рабочих мест и повышение загрузки сферы услуг — прямое следствие возобновления полётов.

Цены на билеты из аэропорта Краснодара: когда ждать снижения?

Правда, пока аэропорт работает в ограниченном режиме. Он открыт с 9:00 до 19:00, а пропускная способность составляет не более пяти взлётов и посадок в час. Это значит, что до полноценного восстановления ещё далеко. Но даже при таких ограничениях первые рейсы в Москву уже вызвали ажиотаж: билеты раскупили заранее, а загрузка самолётов оказалась максимальной.

Вопрос, который волнует многих, — цены на билеты. Перевозчики пока осторожничают, и стоимость перелётов может оставаться выше средней по стране. Однако с расширением сетки маршрутов и увеличением числа рейсов рынок стабилизируется.

К тому же улучшение транспортной доступности делает Краснодар ещё более привлекательным для переезда. Спрос на новостройки в столице Кубани может вырасти на 10–14%.

Отдельная интрига — международные рейсы. Пока что в расписании их нет, но в Минтрансе обсуждают запуск маршрутов в Ереван, Стамбул и Дубай. Предположительно, это приведёт к ещё большему увеличению туристических потоков и сделает юг России более доступным для иностранных гостей. А турпоток уже в этом году может вырасти примерно на полмиллиона.

