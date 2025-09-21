Один человек погиб, пятеро ранены после новой атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по территории Ракитянского района, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В посёлке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего» — написал Гладков.

В том же районе был атакован гражданский объект, по которому нанесла удар другая беспилотная единица. Согласно оперативным сводкам экстренных служб, в городскую больницу №2 Белгорода были госпитализированы трое пострадавших: двое мужчин с осколочными ранениями и женщина с диагностированной баротравмой. Ещё одна женщина, также получившая ранения осколками, была доставлена для получения медицинской помощи в Центральную районную больницу посёлка Ракитное. В результате инцидента зданию был нанесён ущерб: повреждены фасад и остекление.

Кроме того, в селе Новоленинское в результате атаки FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. Он получил комбинированную минно-взрывную травму и ранения конечностей. После оказания первой помощи в Ракитянской ЦРБ, его планируют перевести в медучреждение Белгорода для дальнейшего лечения. Автомобиль, по предварительным данным, был полностью уничтожен в результате возгорания.