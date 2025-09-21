Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 09:02

Ещё один человек погиб, четверо ранены из-за атак ВСУ в Белгородской области

Гладков: Один житель Белгородской области погиб и четверо ранены из-за атак БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Белгородской области один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения из-за атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в Белгородском районе зафиксированы два инцидента с применением дронов. В селе Салтыково беспилотник атаковал трактор в поле, в результате чего водитель получил множественные осколочные ранения. Его доставили в Октябрьскую районную больницу. В селе Варваровка FPV-дрон атаковал фермерское хозяйство. Пострадали мужчина и две женщины, получившие осколочные ранения. Они также были доставлены в Октябрьскую РБ, а после оказания помощи будут направлены в медицинские учреждения Белгорода.

Информация о полном ущербе и пострадавших уточняется.

Раненный при массированном налёте БПЛА житель Курской области попал в больницу
Раненный при массированном налёте БПЛА житель Курской области попал в больницу

Ранее сегодня сообщалось, что в результате прилёта боеприпаса ВСУ по территории частного дома в Шебекине погибла женщина. Губернатор Гладков также выразил свои соболезнования близким погибшей.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar