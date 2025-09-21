Ещё один человек погиб, четверо ранены из-за атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения из-за атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в Белгородском районе зафиксированы два инцидента с применением дронов. В селе Салтыково беспилотник атаковал трактор в поле, в результате чего водитель получил множественные осколочные ранения. Его доставили в Октябрьскую районную больницу. В селе Варваровка FPV-дрон атаковал фермерское хозяйство. Пострадали мужчина и две женщины, получившие осколочные ранения. Они также были доставлены в Октябрьскую РБ, а после оказания помощи будут направлены в медицинские учреждения Белгорода.

Информация о полном ущербе и пострадавших уточняется.