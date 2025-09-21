Интервидение
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 сентября, 20:01

Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Прокуратура Республики Крым сообщила о запуске горячей линии для обращений граждан после атаки беспилотников в Ялте. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в  городском округе Ялта. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — говорится в сообщении.

Для приёма звонков действует телефон горячей линии: +7 (978) 053-62-08. На месте работает прокурор Ялты Александр Нелидов, координирующий взаимодействие с местными структурами. Ситуация также находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.

Минздрав Крыма: Пострадавшим от атаки ВСУ в санатории Форос оказывают медпомощь
Минздрав Крыма: Пострадавшим от атаки ВСУ в санатории Форос оказывают медпомощь

Напомним, 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Также повреждена школа, а в районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, пострадали 15 человек, им оказывается необходимая поддержка.

