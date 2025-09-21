Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки дронов ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06
Прокуратура Республики Крым сообщила о запуске горячей линии для обращений граждан после атаки беспилотников в Ялте. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — говорится в сообщении.
Для приёма звонков действует телефон горячей линии: +7 (978) 053-62-08. На месте работает прокурор Ялты Александр Нелидов, координирующий взаимодействие с местными структурами. Ситуация также находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.
Напомним, 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Также повреждена школа, а в районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, пострадали 15 человек, им оказывается необходимая поддержка.