Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки дронов ВСУ

Прокуратура Республики Крым сообщила о запуске горячей линии для обращений граждан после атаки беспилотников в Ялте. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — говорится в сообщении.

Для приёма звонков действует телефон горячей линии: +7 (978) 053-62-08. На месте работает прокурор Ялты Александр Нелидов, координирующий взаимодействие с местными структурами. Ситуация также находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.