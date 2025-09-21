Интервидение
21 сентября, 20:22

Крючков: При ударе ВСУ по школе в Форосе разрушен актовый зал, ранен охранник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В результате атаки украинских беспилотников по посёлку Форос в Крыму пострадала школа. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», — написал Крючков.

Напомним, БПЛА ВСУ атаковали Крым. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Также повреждена школа, а в районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, пострадали 15 человек. Минздрав Республики сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Тимур Хингеев
