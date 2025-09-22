Интервидение
21 сентября, 21:31

В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников ВСУ на школу

Обложка © Freepik

Пожар возник в школе крымского посёлка Форос после удара украинских беспилотников. Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила 80 квадратных метров. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС России.

«Произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было. Площадь пожара составила 80 кв. м. Пожар локализован в 20:54, полная ликвидация пожара в 22:51», — сказано в заявлении.

Напомним, в результате преднамеренной террористической атаки, совершённой киевским режимом на гражданские объекты, погибли 2 человека, ещё 15 пострадали. При ударе ВСУ по школе в Форосе разрушен актовый зал, ранен охранник. Учебное заведение переводится на дистанционное обучение.

