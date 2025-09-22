Школа в Форосе после атаки БПЛА переходит на дистанционное обучение

В связи с произошедшей атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на посёлок Форос, расположенный на южном берегу Крыма, местная школа переводится на дистанционное обучение. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале.

«Нахожусь в Форосе. Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение», — написала Павленко.