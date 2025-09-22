Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 21:05

Школа в Форосе после атаки БПЛА переходит на дистанционное обучение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

В связи с произошедшей атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на посёлок Форос, расположенный на южном берегу Крыма, местная школа переводится на дистанционное обучение. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале.

«Нахожусь в Форосе. Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение», — написала Павленко.

Минздрав Крыма: Пострадавшим от атаки ВСУ в санатории Форос оказывают медпомощь
Минздрав Крыма: Пострадавшим от атаки ВСУ в санатории Форос оказывают медпомощь

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о преднамеренной террористической атаке, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму. В результате удара, нанесённого по курортной зоне 21 сентября, погибли два человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. В военном ведомстве подчеркнули, что атака была осуществлена с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar