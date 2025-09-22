Мэр Белгорода показал фото последствий взрыва дрона ВСУ у здания администрации

Два человека получили ранения в результате детонации беспилотника вблизи здания городской администрации Белгорода. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. Градоначальник опубликовал фото последствий атаки.

Последствия удара ВСУ. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

«Белгород снова подвергся атаке беспилотников противника. БПЛА ударил по проезжей части возле здания администрации города. Осколками ранены два человека. Благодарен всем оперативным службам, обычным горожанам — все, кто был рядом, бросились помогать!», — написал Демидов.

Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Мэр призвал горожан во время опасности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, добавив, что информация о последствиях инцидента продолжает уточняться.