Мэр Белгорода показал фото последствий взрыва дрона ВСУ у здания администрации
Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ
Два человека получили ранения в результате детонации беспилотника вблизи здания городской администрации Белгорода. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. Градоначальник опубликовал фото последствий атаки.
Последствия удара ВСУ. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
«Белгород снова подвергся атаке беспилотников противника. БПЛА ударил по проезжей части возле здания администрации города. Осколками ранены два человека. Благодарен всем оперативным службам, обычным горожанам — все, кто был рядом, бросились помогать!», — написал Демидов.
Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
Мэр призвал горожан во время опасности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, добавив, что информация о последствиях инцидента продолжает уточняться.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сдетонировал рядом со зданием администрации Белгорода. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате инцидента пострадали два человека: женщина получила глубокое осколочное ранение голени, а мужчина – поверхностную рану лица. Их доставили в больницу на машине скорой помощи.