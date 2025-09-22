Интервидение
22 сентября, 06:08

Мэр Белгорода показал фото последствий взрыва дрона ВСУ у здания администрации

Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Два человека получили ранения в результате детонации беспилотника вблизи здания городской администрации Белгорода. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. Градоначальник опубликовал фото последствий атаки.

Последствия удара ВСУ. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

«Белгород снова подвергся атаке беспилотников противника. БПЛА ударил по проезжей части возле здания администрации города. Осколками ранены два человека. Благодарен всем оперативным службам, обычным горожанамвсе, кто был рядом, бросились помогать!», — написал Демидов.

Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Мэр призвал горожан во время опасности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, добавив, что информация о последствиях инцидента продолжает уточняться.

Один человек погиб, пятеро ранены после новой атаки ВСУ в Белгородской области
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сдетонировал рядом со зданием администрации Белгорода. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате инцидента пострадали два человека: женщина получила глубокое осколочное ранение голени, а мужчина – поверхностную рану лица. Их доставили в больницу на машине скорой помощи.

Алиса Хуссаин
