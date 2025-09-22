Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 08:13

Дрон сбили над зданием правительства Белгородской области во время заседания

Последствия удара ВСУ по Белгороду. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Последствия удара ВСУ по Белгороду. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Украинский беспилотник сбили над зданием правительства Белгородской области прямо во время заседания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ну хотя бы, я надеюсь, проведем заседание в прямом эфире. «Орланы», «Барсы» у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу», — сказал Гладков на заседании.

Мэр Белгорода показал фото последствий взрыва дрона ВСУ у здания администрации
Мэр Белгорода показал фото последствий взрыва дрона ВСУ у здания администрации

Напомним, сегодня утром, 22 сентября, украинский беспилотник сдетонировал рядом со зданием администрации Белгорода. В результате инцидента пострадали два человека: женщина получила глубокое осколочное ранение голени, а мужчина – поверхностную рану лица.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar