Дрон сбили над зданием правительства Белгородской области во время заседания
Последствия удара ВСУ по Белгороду. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
Украинский беспилотник сбили над зданием правительства Белгородской области прямо во время заседания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ну хотя бы, я надеюсь, проведем заседание в прямом эфире. «Орланы», «Барсы» у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу», — сказал Гладков на заседании.
Напомним, сегодня утром, 22 сентября, украинский беспилотник сдетонировал рядом со зданием администрации Белгорода. В результате инцидента пострадали два человека: женщина получила глубокое осколочное ранение голени, а мужчина – поверхностную рану лица.