Дрон сбили над зданием правительства Белгородской области во время заседания

Украинский беспилотник сбили над зданием правительства Белгородской области прямо во время заседания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ну хотя бы, я надеюсь, проведем заседание в прямом эфире. «Орланы», «Барсы» у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу», — сказал Гладков на заседании.