Гладков назвал крайне сложной оперативную обстановку в Белгородской области

В Белгородской области сохраняется тяжёлая обстановка, особенно в Краснояружском и Ракитянском районах, где за сутки погибли три человека и десять получили ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков высказался о тяжёлой обстановке в Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжёлая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском», — сказал он.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что бойцы подразделений «Орлан», «Барс-Белгород», министерство обороны и пограничная служба предпринимают все меры для стабилизации ситуации. Губернатор призвал жителей ориентироваться на официальные сообщения органов местного самоуправления и отметил, что главным приоритетом остаётся сохранение жизни каждого человека.