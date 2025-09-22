Интервидение
22 сентября, 06:23

Гладков назвал крайне сложной оперативную обстановку в Белгородской области

Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

В Белгородской области сохраняется тяжёлая обстановка, особенно в Краснояружском и Ракитянском районах, где за сутки погибли три человека и десять получили ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков высказался о тяжёлой обстановке в Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжёлая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском», — сказал он.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что бойцы подразделений «Орлан», «Барс-Белгород», министерство обороны и пограничная служба предпринимают все меры для стабилизации ситуации. Губернатор призвал жителей ориентироваться на официальные сообщения органов местного самоуправления и отметил, что главным приоритетом остаётся сохранение жизни каждого человека.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате детонации вражеского беспилотника рядом с зданием городской администрации были ранены два человека. По словам Демидова, удар пришёлся на проезжую часть, а осколки пострадали случайные прохожие. Он также поблагодарил оперативные службы и местных жителей, которые оказали помощь пострадавшим.

