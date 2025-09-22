Озвучена миллионная сумма ущерба от атаки ВСУ на крымский Форос

Предварительный ущерб от атаки Украины на Форос в Крыму оценивается на сумму свыше 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчёт ущерба уже превышает 18,7 млн рублей», — заявила она.

Она также уточнила, что на основании сложившейся ситуации готовятся документы для обращения к главе региона с ходатайством о введении режима ЧС республиканского уровня, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для решения проблемы.