22 сентября, 13:30

Озвучена миллионная сумма ущерба от атаки ВСУ на крымский Форос

Мэр Павленко: Предварительный ущерб от атаки ВСУ на Форос превысил 18,7 млн руб.

Обложка © Обложка © Telegram / Янина ПаVленко | Ялта

Предварительный ущерб от атаки Украины на Форос в Крыму оценивается на сумму свыше 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчёт ущерба уже превышает 18,7 млн рублей», — заявила она.

Она также уточнила, что на основании сложившейся ситуации готовятся документы для обращения к главе региона с ходатайством о введении режима ЧС республиканского уровня, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для решения проблемы.

Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. Глава Крыма Сергей Аксёнов также заявил, что семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос получат материальную помощь в размере до 1,5 миллиона рублей.

