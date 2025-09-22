Интервидение
22 сентября, 07:39

«Террористический режим»: В Крыму пообещали наказать Киев за удар по курорту

Константинов: Киевский режим понесёт заслуженное наказание за атаку по Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортный посёлок Форос в Крыму. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

Он охарактеризовал действия украинских властей как террористические, подчеркнув, что такие преступления не останутся без последствий.

«Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание», написал Константинов.

Председатель крымского парламента выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. В своём обращении он акцентировал внимание на том, что удар был нанесён в православный праздник Рождества Богородицы по мирным жителям, включая детей.

В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов на курорт в Крыму
По данным Министерства обороны России, 21 сентября Вооружённые силы Украины совершили атаку на гражданские объекты в Крыму. Удар был нанесён по курортной зоне Фороса, где отсутствуют военные объекты. Для атаки применялись БПЛА с фугасными боезарядами. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, шестнадцать человек получили ранения. Повреждения получили здание санатория «Форос» и местной школы.

Алиса Хуссаин
