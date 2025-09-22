«Террористический режим»: В Крыму пообещали наказать Киев за удар по курорту
Константинов: Киевский режим понесёт заслуженное наказание за атаку по Крыму
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav
Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортный посёлок Форос в Крыму. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своём Telegram-канале.
Он охарактеризовал действия украинских властей как террористические, подчеркнув, что такие преступления не останутся без последствий.
«Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание», — написал Константинов.
Председатель крымского парламента выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. В своём обращении он акцентировал внимание на том, что удар был нанесён в православный праздник Рождества Богородицы по мирным жителям, включая детей.
По данным Министерства обороны России, 21 сентября Вооружённые силы Украины совершили атаку на гражданские объекты в Крыму. Удар был нанесён по курортной зоне Фороса, где отсутствуют военные объекты. Для атаки применялись БПЛА с фугасными боезарядами. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, шестнадцать человек получили ранения. Повреждения получили здание санатория «Форос» и местной школы.