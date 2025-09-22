«Террористический режим»: В Крыму пообещали наказать Киев за удар по курорту

Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортный посёлок Форос в Крыму. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

Он охарактеризовал действия украинских властей как террористические, подчеркнув, что такие преступления не останутся без последствий.

«Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание», — написал Константинов.

Председатель крымского парламента выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. В своём обращении он акцентировал внимание на том, что удар был нанесён в православный праздник Рождества Богородицы по мирным жителям, включая детей.