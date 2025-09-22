В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов на курорт в Крыму
ФМБА: Четверо пострадавших при атаке ВСУ на Крым находятся в тяжёлом состоянии
После атаки беспилотников ВСУ на посёлок Форос в Крыму 12 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. По информации пресс-службы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, а ещё двое проходят лечение в реанимационном отделении. При этом отмечается, что все пациенты сейчас стабильны.
Директор ялтинского медицинского центра Ольга Ерёмина сообщила, что всего помощь получили 13 пациентов, при этом 12 из них были госпитализированы. Среди них семеро имеют повреждения средней тяжести, один человек находится в удовлетворительном состоянии. Четверым уже провели операции, одному потребовалось переливание крови, а ещё одному — искусственная вентиляция лёгких. Детей среди пострадавших не оказалось.
Вероника Скворцова, руководитель ФМБА России, добавила, что вся необходимая медицинская помощь была организована для пострадавших максимально оперативно. По её словам, сейчас у всех пациентов наблюдается положительная динамика. Для оперативного реагирования на место направили две специализированные бригады на реанимобилях, в которые вошли анестезиологи-реаниматологи и медсёстры. Менее чем за 20 минут к работе подключились ещё 47 сотрудников медучреждения, были подготовлены четыре операционные. Также с пострадавшими и их родственниками работал психолог, а обеспечение компонентами крови было полностью налажено.
Ранее стало известно о гибели трёх человек при ударе по Крыму. После атаки также возник пожар в школе, возгорание удалось ликвидировать. В учреждении полностью разрушен актовый зал, сильно повреждена библиотека, ранен охранник. Школьников перевели на удалёнку.