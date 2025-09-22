В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов на курорт в Крыму

После атаки беспилотников ВСУ на посёлок Форос в Крыму 12 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. По информации пресс-службы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, а ещё двое проходят лечение в реанимационном отделении. При этом отмечается, что все пациенты сейчас стабильны.

Директор ялтинского медицинского центра Ольга Ерёмина сообщила, что всего помощь получили 13 пациентов, при этом 12 из них были госпитализированы. Среди них семеро имеют повреждения средней тяжести, один человек находится в удовлетворительном состоянии. Четверым уже провели операции, одному потребовалось переливание крови, а ещё одному — искусственная вентиляция лёгких. Детей среди пострадавших не оказалось.