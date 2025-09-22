Интервидение
22 сентября, 05:07

Возмездие неизбежно: В Госдуме заявили, что Киев заплатит высокую цену за удар по курорту в Крыму

Депутат Шеремет: Киев заплатит высокую цену на удар по курорту Форос в Крыму

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что киевский режим заплатит высокую цену за нападение на курорт в посёлке Форос, расположенном на южном берегу Крыма. В результате удара три человека погибли и 16 пострадали.

Шеремет в разговоре с РИА «Новости» выразил уверенность, что власти Украины пожалеют о совершённом теракте против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Он подчеркнул, что возмездие неизбежно и что военные преступники заплатят высокую цену за свои действия.

По его словам, попытки киевского режима и поддерживающих его боевиков нанести удар по гражданскому населению полуострова не останутся без ответа.

Захарова предложила НАТО и ЕС найти агрессора в зеркале после атаки на Крым
Министерство обороны России сообщило, что 21 сентября ВСУ атаковали гражданские объекты в Крыму. Вооружённые силы Украины применили беспилотники с фугасными боезарядами по курортной зоне, где отсутствуют военные цели.

