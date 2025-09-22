Интервидение
21 сентября, 22:35

Захарова предложила НАТО и ЕС найти агрессора в зеркале после атаки на Крым

Комментируя атаку украинских беспилотников на Ялту и другие районы Крыма, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала странам НАТО и Евросоюза обратить внимание на собственные действия, чтобы найти источник агрессии в Европе. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Дипломат назвала атаку Вооружённых сил Украины очередным актом терроризма со стороны киевского режима.

«Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его», — считает Захарова.

По её мнению, политика этих организаций, заключающаяся в финансовой и военной поддержке киевского режима, является ключевым фактором, дестабилизирующим ситуацию.

Напомним, что вечером 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, пострадали 16 человек, трое погибли. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам на территории республики. Удар был нанесён с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами.

Антон Голыбин
  • Мария Захарова
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
