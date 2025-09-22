Захарова предложила НАТО и ЕС найти агрессора в зеркале после атаки на Крым

Комментируя атаку украинских беспилотников на Ялту и другие районы Крыма, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала странам НАТО и Евросоюза обратить внимание на собственные действия, чтобы найти источник агрессии в Европе. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.