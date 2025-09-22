Мэр Ялты попросит о введении режима ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос

Мэр Ялты Янина Павленко планирует попросить главу о введении режима ЧС на уровне республики после атаки ВСУ на курорт Форос. Соответствующее заявление она опубликовала в своём телеграм-канале. По словам Павленко, предварительный ущерб уже превысил 18,7 миллиона рублей.

«На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», — сообщила она.

Согласно заявлению Павленко, в настоящее время введён режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Форос — посёлок городского типа на южном берегу Крыма. Входит в состав Ялты.