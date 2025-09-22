Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 13:20

Мэр Ялты попросит о введении режима ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос

Обложка © Telegram / Янина ПаVленко | Ялта

Обложка © Telegram / Янина ПаVленко | Ялта

Мэр Ялты Янина Павленко планирует попросить главу о введении режима ЧС на уровне республики после атаки ВСУ на курорт Форос. Соответствующее заявление она опубликовала в своём телеграм-канале. По словам Павленко, предварительный ущерб уже превысил 18,7 миллиона рублей.

«На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», — сообщила она.

Согласно заявлению Павленко, в настоящее время введён режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Форос — посёлок городского типа на южном берегу Крыма. Входит в состав Ялты.

«В добром здравии»: Пресс-секретарь Сальдо опроверг слухи о его гибели в Крыму
«В добром здравии»: Пресс-секретарь Сальдо опроверг слухи о его гибели в Крыму

Напомним, 21 сентября крымский посёлок Форос подвергся налёту украинских БПЛА, в результате которого погибли трое человек, пострадали 15. Повреждения получили здание школы и санатория. После произошедшего глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о теракте. Следственный комитет России начал расследование, возбудив уголовное дело.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar