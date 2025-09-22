«В добром здравии»: Пресс-секретарь Сальдо опроверг слухи о его гибели в Крыму

Вопреки информации, распространяемой проукраинскими СМИ, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не находился в санатории «Форос» в Крыму во время атаки ВСУ. Его пресс-секретарь Владимир Василенко сообщил, что Сальдо находится в Москве в рамках рабочей поездки.

«Владимир Васильевич в добром здравии, находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня было подписано соглашение с Никарагуа, где, к слову, присутствовали все главы регионов Донбасса и Новороссии. Киевский режим в очередной раз пытается посеять смуту», — сказал Василенко в беседе с ТАСС.