«В добром здравии»: Пресс-секретарь Сальдо опроверг слухи о его гибели в Крыму
Василенко: Сальдо не находился в санатории в Крыму во время вчерашней атаки ВСУ
Вопреки информации, распространяемой проукраинскими СМИ, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не находился в санатории «Форос» в Крыму во время атаки ВСУ. Его пресс-секретарь Владимир Василенко сообщил, что Сальдо находится в Москве в рамках рабочей поездки.
«Владимир Васильевич в добром здравии, находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня было подписано соглашение с Никарагуа, где, к слову, присутствовали все главы регионов Донбасса и Новороссии. Киевский режим в очередной раз пытается посеять смуту», — сказал Василенко в беседе с ТАСС.
Украинские СМИ ранее сообщали о возможном пребывании Сальдо в крымском санатории, который подвергся нападению в воскресенье. После атаки он, по их информации, якобы перестал быть доступным для связи.
Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт в Крыму. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотников в районе пгт Форос будет выплачено до 1,5 миллиона рублей.