Аксёнов: До 1,5 млн выплатят пострадавшим и семьям погибших после атаки на Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотников в районе пгт Форос муниципального округа Ялта. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта. Пострадавшим, которые получили ранения тяжёлой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим лёгкие травмы – по 300 тыс. рублей», — сообщил он.