22 сентября, 08:16

Аксёнов: До 1,5 млн выплатят пострадавшим и семьям погибших после атаки на Крым

Последствия атаки ВСУ на Крым. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотников в районе пгт Форос муниципального округа Ялта. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта. Пострадавшим, которые получили ранения тяжёлой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим лёгкие травмы – по 300 тыс. рублей», — сообщил он.

Глава республики подчеркнул, что пострадавшие и их семьи получат необходимую поддержку, а выплаты будут зависеть от тяжести полученных травм. Также он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Крючков: При ударе ВСУ по школе в Форосе разрушен актовый зал, ранен охранник
Ранее Крым подвергся атаке беспилотников. В результате удара по территории санатория «Форос» погибли три человека, ранены 15. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Власти Крыма пообещали наказать Киев за удар по курорту.

