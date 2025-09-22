«Точно будут уничтожены»: В России обещали стереть с лица земли отряды ВСУ, атаковавшие Крым
Генерал Попов: Атаковавшие объекты в Крыму подразделения ВСУ будут уничтожены
Последствия атаки ВСУ на Крым. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Украинские подразделения, причастные к атаке на санаторий «Форос» в Крыму, будут обязательно ликвидированы. Об этом заявил военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Эти подразделения ВСУ будут выявлены и уничтожены. Может, не сегодня ночью и не завтра, но точно будут уничтожены», — сказал он в беседе с aif.ru.
Попов убеждён, что виновные будут обнаружены, так как «следы преступления невозможно скрыть».
Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт в Крыму. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотников в районе пгт Форос будет выплачено до 1,5 миллиона рублей.