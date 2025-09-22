«Точно будут уничтожены»: В России обещали стереть с лица земли отряды ВСУ, атаковавшие Крым

Украинские подразделения, причастные к атаке на санаторий «Форос» в Крыму, будут обязательно ликвидированы. Об этом заявил военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Эти подразделения ВСУ будут выявлены и уничтожены. Может, не сегодня ночью и не завтра, но точно будут уничтожены», — сказал он в беседе с aif.ru.