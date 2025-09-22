Интервидение
«Идём до Киева»: В Госдуме рассказали, каким будет ответ на удары ВСУ по Белгороду и Крыму

Депутат Романов: ВС РФ должны провести денацификацию Украины в ответ на атаки ВСУ

Последствия атаки БПЛА в Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Ответные меры России на атаки ВСУ по гражданским объектам Белгорода и Крыма должны включать полную денацификацию и демилитаризацию Украины. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Михаил Романов.

Удар киевского режима по мирным объектам, административным зданиям, теракт — это лишний раз показывает, что на военной линии борьбы они проигрывают бой. Соответственно, они бьют по гражданским объектам.

Михаил Романов

Депутат Госдумы

Согласно его заявлению, единственным приемлемым решением сложившейся ситуации является полная денацификация и демилитаризация Украины. Это означает, что СВО должна быть доведена до логического завершения, включая взятие Киева и подавление всех очагов сопротивления. Также, по словам Романова, предполагается устранение нацистов, поскольку российская сторона не видит возможности для переговоров с ними.

Депутат Виктор Соболев, в свою очередь, акцентировал внимание на оперативно-тактических аспектах ответных мер. Парламентарий заявил о необходимости ускоренного наступления российских войск с созданием многослойной защитной зоны, которая полностью исключит возможность обстрелов приграничных территорий.

«Наш ответ должен быть один — форсировать операцию, поставлять своевременно всё необходимое для проведения тактических наступательных действий. Быстрее продвигаться, выполнять задачи и достигать цели СВО. Вот тогда будет всё нормально. Никто никого не будет обстреливать», — считает Соболев.

Возмездие неизбежно: В Госдуме заявили, что Киев заплатит высокую цену за удар по курорту в Крыму
Возмездие неизбежно: В Госдуме заявили, что Киев заплатит высокую цену за удар по курорту в Крыму

Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт в Крыму. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотников в районе пгт Форос будет выплачено до 1,5 миллиона рублей.

