«Идём до Киева»: В Госдуме рассказали, каким будет ответ на удары ВСУ по Белгороду и Крыму
Депутат Романов: ВС РФ должны провести денацификацию Украины в ответ на атаки ВСУ
Последствия атаки БПЛА в Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Ответные меры России на атаки ВСУ по гражданским объектам Белгорода и Крыма должны включать полную денацификацию и демилитаризацию Украины. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Михаил Романов.
Удар киевского режима по мирным объектам, административным зданиям, теракт — это лишний раз показывает, что на военной линии борьбы они проигрывают бой. Соответственно, они бьют по гражданским объектам.
Согласно его заявлению, единственным приемлемым решением сложившейся ситуации является полная денацификация и демилитаризация Украины. Это означает, что СВО должна быть доведена до логического завершения, включая взятие Киева и подавление всех очагов сопротивления. Также, по словам Романова, предполагается устранение нацистов, поскольку российская сторона не видит возможности для переговоров с ними.
Депутат Виктор Соболев, в свою очередь, акцентировал внимание на оперативно-тактических аспектах ответных мер. Парламентарий заявил о необходимости ускоренного наступления российских войск с созданием многослойной защитной зоны, которая полностью исключит возможность обстрелов приграничных территорий.
«Наш ответ должен быть один — форсировать операцию, поставлять своевременно всё необходимое для проведения тактических наступательных действий. Быстрее продвигаться, выполнять задачи и достигать цели СВО. Вот тогда будет всё нормально. Никто никого не будет обстреливать», — считает Соболев.
Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт в Крыму. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотников в районе пгт Форос будет выплачено до 1,5 миллиона рублей.