Ответные меры России на атаки ВСУ по гражданским объектам Белгорода и Крыма должны включать полную денацификацию и демилитаризацию Украины. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Михаил Романов.

Удар киевского режима по мирным объектам, административным зданиям, теракт — это лишний раз показывает, что на военной линии борьбы они проигрывают бой. Соответственно, они бьют по гражданским объектам. Михаил Романов Депутат Госдумы

Согласно его заявлению, единственным приемлемым решением сложившейся ситуации является полная денацификация и демилитаризация Украины. Это означает, что СВО должна быть доведена до логического завершения, включая взятие Киева и подавление всех очагов сопротивления. Также, по словам Романова, предполагается устранение нацистов, поскольку российская сторона не видит возможности для переговоров с ними.

Депутат Виктор Соболев, в свою очередь, акцентировал внимание на оперативно-тактических аспектах ответных мер. Парламентарий заявил о необходимости ускоренного наступления российских войск с созданием многослойной защитной зоны, которая полностью исключит возможность обстрелов приграничных территорий.