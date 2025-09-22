СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по курорту в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт Форос в Крыму. В результате удара три человека погибли, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет РФ расследует атаку украинских боевиков на Форос как террористический акт. Видео © Telegram / Следком

«Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских вооружённых формирований на населённый пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт — прим. Life.u)», — говорится в сообщении.