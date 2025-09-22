СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по курорту в Крыму
Обложка © Life.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт Форос в Крыму. В результате удара три человека погибли, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственный комитет РФ расследует атаку украинских боевиков на Форос как террористический акт. Видео © Telegram / Следком
«Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских вооружённых формирований на населённый пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт — прим. Life.u)», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты: изымают фрагменты БПЛА для экспертиз, устанавливает материальный ущерб и опрашивают очевидцев. Также они устанавливают лица, отдавшие и исполнившие преступный приказ.
Напомним, ранее Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в санатории «Форос» погибли три человека, пострадали 15, также повреждения получила школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал действия украинских властей террористическими и подчеркнул, что они понесут заслуженное наказание.