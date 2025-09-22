Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 08:45

СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по курорту в Крыму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт Форос в Крыму. В результате удара три человека погибли, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет РФ расследует атаку украинских боевиков на Форос как террористический акт. Видео © Telegram / Следком

«Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских вооружённых формирований на населённый пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт — прим. Life.u)», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты: изымают фрагменты БПЛА для экспертиз, устанавливает материальный ущерб и опрашивают очевидцев. Также они устанавливают лица, отдавшие и исполнившие преступный приказ.

Аксёнов: До 1,5 млн выплатят пострадавшим и семьям погибших после атаки на Крым
Аксёнов: До 1,5 млн выплатят пострадавшим и семьям погибших после атаки на Крым

Напомним, ранее Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в санатории «Форос» погибли три человека, пострадали 15, также повреждения получила школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал действия украинских властей террористическими и подчеркнул, что они понесут заслуженное наказание.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar