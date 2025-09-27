На Западе допустили сценарий «Фукусимы» на Запорожской АЭС

Существует риск расплавления ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции по сценарию, аналогичному аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Согласно публикации, ЗАЭС уже трое суток функционирует исключительно на резервных дизельных генераторах после обрыва последней линии электропередачи, проходившей со стороны Украины по дну Днепра. В материале утверждается, что выход из строя систем охлаждения может привести к неконтролируемому нагреву и расплавлению топлива в шести реакторах станции.

Издание указывает, что российская сторона готовится обеспечить электроснабжение АЭС через подключение к своей энергосистеме, ссылаясь на невозможность восстановления повреждённых линий из-за обстрелов ВСУ. При этом эксперты, цитируемые The Guardian, считают подобное переподключение технически осуществимым только в мирных условиях. Украинская сторона обвиняет Россию в создании искусственного кризиса для удержания контроля над станцией, тогда как российские власти акцентируют внимание на регулярных обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.

В материале проводится параллель с аварией на «Фукусиме» в 2011 году, где цунами вывело из строя аварийные генераторы, что за три дня привело к расплавлению трёх реакторов и массовой эвакуации населения. По мнению источников издания, сохранение текущей ситуации на Запорожской АЭС создаёт предпосылки для реализации аналогичного сценария.

Ранее сообщалось о повреждении второй резервной высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1», осуществляющей внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС с подконтрольной Украине территории. По данным источников, линия напряжением 330 киловольт выведена из строя. Энергоснабжение атомной станции остаётся отключённым на протяжении пяти месяцев. В настоящее время отсутствует ясность относительно стороны, которая будет осуществлять восстановительные работы на повреждённой инфраструктуре.