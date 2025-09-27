Успешное взятие под контроль населённого пункта Юнаковка силами Российской Армии стало пощёчиной главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Такое мнение в ходе беседы с корреспондентом aif.ru высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В принципе, для Сырского это пощёчина. Они снимали части с других направлений, в том числе из Донбасса для того, чтобы устоять. Не получилось», — объяснил военный эксперт.

По его словам, утрата Юнаковки стала для ВСУ серьёзным ударом, поскольку противник считал этот населённый пункт практически неприступной крепостью. Для российских войск данная операция представляет собой существенную тактическую победу.

Дандыкин подчеркнул, что в настоящее время российские подразделения успешно развивают наступление на нескольких участках фронта. Офицер отметил, что в скором времени может быть объявлено об освобождении города Кировск, а на Купянском направлении продолжаются бои, приближающие освобождение данного населённого пункта.

Напомним, 26 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном освобождении населённого пункта Юнаковка в Сумской области. Операцию провели военнослужащие группы войск «Север», которые вытеснили противника с укреплённых позиций, углубились на территорию и установили полный контроль над данным населённым пунктом.