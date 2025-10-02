Появилось видео вызвавшего блэкаут в Киевской области удара по Славутичу

Появилось видео удара по энергетическим объектам в Славутиче, вызвавший масштабный блэкаут в Киевской области.

Удары по электроподстанции. Видео © Проект «Изнанка»

На записи видно, как минимум восемь беспилотников типа «Герань» наносят удары по территории 330‑киловольтной подстанции «Славутич», а ещё один БПЛА поражает объект 110 кВ.

В результате атак был разрушен машинный зал, выведены из строя два силовых трансформатора, повреждён резервуар с маслом и поле распределительных устройств. Эти поражения стали причиной отключения электроснабжения в ряде населённых пунктов области.

Ранее Life.ru сообщал, что российская армия разнесла крупную высоковольтную электроподстанцию в Киевской области. Военнослужащим ВС РФ хватило нескольких попаданий по объекту, чтобы обесточить регион.