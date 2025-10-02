Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 10:40

Patriot уже не тот: Офицер рассказал Life.ru о возможностях «Кинжала» и «Искандера» после модернизации

Эксперт Дандыкин: Доработанные ракеты ВС РФ эффективнее проходят защиту Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Модернизация российских ракет «Кинжал» и «Искандер» позволила существенно увеличить качество ударов по украинским военным объектам и обслуживающей их инфраструктуре, а также эффективнее преодолевать защиту американских ЗРК Patriot. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя данные о том, что в сентябре процент перехвата украинской ПВО запущенных ВС РФ ракет упал до 6%.

«Россия модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» для преодоления систем ПВО «Патриот», что привело к резкому снижению уровня перехватов в сентябре — до шести. «Кинжал» представляет собой гиперзвуковую ракету, практически неуязвимую для средств ПВО, включая «Патриоты». Что касается «Искандера», это баллистическая ракета, которая и ранее была достаточно эффективной, но после модернизации её возможности значительно возросли», объяснил наш собеседник.

По словам отставного офицера, «Искандеры» способны преодолевать защиту комплексов Patriot, эффективность их поражения возросла даже при меньшей интенсивности ударов. Это заметно по результатам — воздействие на энергетику и военные объекты усилилось, качество и эффективность ударов стали значительно выше.

На текущий момент российские ракеты успешно выполняют задачу по обходу системы ПВО ВСУ, констатировал Дандыкин. Отчасти это может быть связано с тем, что количество систем ПВО у противника сократилось, и, хотя сейчас предпринимаются попытки вновь насытить ими фронт, главный фактор — это выводы, которые быстро делаются на основе происходящего.

«Учёные и ракетчики оперативно уточняют данные и адаптируют решения. В итоге складывается ситуация, выгодная для нас и проблемная для противника. Это демонстрирует способность быстро адаптироваться к новым условиям и действиям противника, постоянно повышая эффективность», подытожил отставной офицер.

Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине
Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине

Напомним, сегодня в британской прессе появились сообщения о том, что российские ракетные комплексы «Искандер-М», а также аэробаллистические ракеты «Кинжал» были модернизированы и теперь намного лучше обходят украинские средства противовоздушной обороны. По данным FT, наши ракеты научились отклоняться от перехвата ПВО в последний момент, а также резко уходить в крутое пикирование.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Военная техника
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar