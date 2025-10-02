Patriot уже не тот: Офицер рассказал Life.ru о возможностях «Кинжала» и «Искандера» после модернизации

Модернизация российских ракет «Кинжал» и «Искандер» позволила существенно увеличить качество ударов по украинским военным объектам и обслуживающей их инфраструктуре, а также эффективнее преодолевать защиту американских ЗРК Patriot. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя данные о том, что в сентябре процент перехвата украинской ПВО запущенных ВС РФ ракет упал до 6%.

«Россия модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» для преодоления систем ПВО «Патриот», что привело к резкому снижению уровня перехватов в сентябре — до шести. «Кинжал» представляет собой гиперзвуковую ракету, практически неуязвимую для средств ПВО, включая «Патриоты». Что касается «Искандера», это баллистическая ракета, которая и ранее была достаточно эффективной, но после модернизации её возможности значительно возросли», — объяснил наш собеседник.

По словам отставного офицера, «Искандеры» способны преодолевать защиту комплексов Patriot, эффективность их поражения возросла даже при меньшей интенсивности ударов. Это заметно по результатам — воздействие на энергетику и военные объекты усилилось, качество и эффективность ударов стали значительно выше.

На текущий момент российские ракеты успешно выполняют задачу по обходу системы ПВО ВСУ, констатировал Дандыкин. Отчасти это может быть связано с тем, что количество систем ПВО у противника сократилось, и, хотя сейчас предпринимаются попытки вновь насытить ими фронт, главный фактор — это выводы, которые быстро делаются на основе происходящего.

«Учёные и ракетчики оперативно уточняют данные и адаптируют решения. В итоге складывается ситуация, выгодная для нас и проблемная для противника. Это демонстрирует способность быстро адаптироваться к новым условиям и действиям противника, постоянно повышая эффективность», — подытожил отставной офицер.

Напомним, сегодня в британской прессе появились сообщения о том, что российские ракетные комплексы «Искандер-М», а также аэробаллистические ракеты «Кинжал» были модернизированы и теперь намного лучше обходят украинские средства противовоздушной обороны. По данным FT, наши ракеты научились отклоняться от перехвата ПВО в последний момент, а также резко уходить в крутое пикирование.