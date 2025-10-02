Резкое пике: FT узнала о проблемах Patriot с перехватом российских ракет над Украиной

Россия усовершенствовала свои ракеты для более эффективного преодоления украинских систем ПВО Patriot. Модернизации подверглись мобильный комплекс «Искандер-М» (дальность до 500 км) и аэробаллистические ракеты «Кинжал» (дальность до 480 км), сообщает газета Financial Times со ссылкой на действующие и бывшие украинские и западные источники.

Теперь ракеты, двигаясь по стандартной траектории, в дальнейшем отклоняются и резко пикируют вниз или маневрируют, уклоняясь от перехватчиков Patriot. По словам бывшего украинского чиновника, это стало серьёзной проблемой, особенно на фоне сокращения поставок вооружений из США.

Согласно данным ВВС Украины, проанализированным лондонским Центром информационной устойчивости, успешность перехвата баллистических ракет летом возросла, достигнув 37% в августе, однако в сентябре резко упала до 6%. При этом аналитики уверены, что повышение эффективности российских ракет связано с корректировкой программного обеспечения. Один из бывших украинских чиновников назвал это «переломным моментом для России».

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Кроме того, ФРГ планирует поддержать киевскую военную промышленность, закупив беспилотники большой дальности. Также планируется заключение контрактов с украинскими оборонными предприятиями на общую сумму около 300 миллионов евро.

