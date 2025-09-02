Украину предупредили о катастрофических последствиях нехватки ракет Patriot

Украина рискует остаться без прикрытия с воздуха на полгода или даже больше, так как испытывает серьёзную нехватку снарядов, обратил внимание военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, речь идёт о ракетах для американских ЗРК Patriot.

«Чтобы Patriot мог эффективно вести боевые действия, нужно большое количество ракет. Как я понимаю, их запас на Украине сейчас очень маленький, поэтому они применяются малоэффективно и редко», — отметил собеседник NEWS.ru.

Из-за этого Армия России может более эффективно уничтожать цели в Киеве и других городах, в частности, выводить из строя те комплексы, которые ещё применяются. Это позволит свести к минимуму количество боеготовых батарей и лишить ВСУ прикрытия с воздуха. Нехватка ракет будет только усиливаться, уверен эксперт.