1 октября, 18:05

Российские ракеты разнесли крупную электроподстанцию в Славутиче под Киевом

Мэр Фомичёв: Зафиксирован прилёт по подстанции в Славутиче Киевской области

Обложка © freepik

В городе Славутич Киевской области вышла из строя высоковольтная электрическая подстанция после точного попадания. Информацию подтвердил в соцсети мэр населённого пункта Юрий Фомичёв. Он добавил, что город остался без света.

Прилёт по подстанции на Украине. Видео © УНИАН

«Имеем попадание в подстанцию 330 кВ. Город без электропитания», сказал Фомичёв, не уточняя местонахождение объекта.

Ранее военный эксперт, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов сообщил, что российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины. Это приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд вооружённых формирований.

    avatar