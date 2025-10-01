Российские ракеты разнесли крупную электроподстанцию в Славутиче под Киевом

В городе Славутич Киевской области вышла из строя высоковольтная электрическая подстанция после точного попадания. Информацию подтвердил в соцсети мэр населённого пункта Юрий Фомичёв. Он добавил, что город остался без света.

Прилёт по подстанции на Украине. Видео © УНИАН

«Имеем попадание в подстанцию 330 кВ. Город без электропитания», — сказал Фомичёв, не уточняя местонахождение объекта.

Ранее военный эксперт, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов сообщил, что российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины. Это приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд вооружённых формирований.