Подписание мирного соглашения на условиях России возможно после уничтожения топливно-энергетического комплекса Украины. Такое заявление сделал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В беседе с NEWS.ru военный аналитик подчеркнул, что только масштабные удары по объектам электроэнергетики способны лишить киевский режим возможности сопротивляться. Он пояснил, что для достижения этой цели необходимо парализовать Украину к началу зимнего сезона, что заставит её принять условия российского меморандума, переданного во время стамбульских переговоров.

Коротченко также прокомментировал появление новых украинских беспилотников, отметив отсутствие у них принципиальных отличий от предыдущих моделей. По его словам, для противодействия этой угрозе России необходимо наращивать производство систем ПВО и обеспечивать прикрытие ключевых объектов, включая расположенные в глубоком тылу. Аналитик добавил, что российские зенитно-ракетные комплексы успешно справляются с этими задачами, но требуют большего количественного роста.

«Беспилотники «Зозуля» не опаснее тех, которые уже есть на Украине на вооружении. В программе создания боевых беспилотников Украина концентрирует все имеющиеся возможности ведущих европейских стран НАТО. Поэтому новые разработки будут появляться, и это всего лишь один из эпизодов этого глобального противостояния», — резюмировал он.

Сегодня Армия России нанесла масштабные комбинированные удары по военным целям на Украине. Сообщалось о работе ПВО в Киеве, а также о прилетах в семи областях Незалежной.