Путин раскрыл, сколько территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей осталось освободить

Российские Вооружённые силы контролируют практически всю территорию Луганской Народной Республики, за исключением небольших участков. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Примерно 100% ЛНР в наших руках. Где-то 19% противник контролирует ДНР. 24-25% — Запорожская и Херсонская области. И везде российские войска уверенно удерживают инициативу», — сообщил глава государства.

Президент уточнил, что для полного освобождения ЛНР осталось освободить лишь 0,13% её территории. Он также подчеркнул, что российские подразделения сохраняют оперативную инициативу на всех указанных направлениях.

В ходе выступления Владимир Путин оценил боеспособность Армии России, допустив, что в настоящий момент она является лучшей в мире. Своё мнение российский лидер основывает на выучке солдат и офицеров ВС РФ, технических возможностях Вооружённых сил, умению их применять и улучшать, а также на применяемой войсками тактике.