Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 16:57

Путин раскрыл, сколько территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей осталось освободить

Путин: Армии России осталось освободить 0,13% ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские Вооружённые силы контролируют практически всю территорию Луганской Народной Республики, за исключением небольших участков. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Примерно 100% ЛНР в наших руках. Где-то 19% противник контролирует ДНР. 24-25% — Запорожская и Херсонская области. И везде российские войска уверенно удерживают инициативу», — сообщил глава государства.

Президент уточнил, что для полного освобождения ЛНР осталось освободить лишь 0,13% её территории. Он также подчеркнул, что российские подразделения сохраняют оперативную инициативу на всех указанных направлениях.

Путин жёстко ответил на сравнение России с «бумажным тигром»
Путин жёстко ответил на сравнение России с «бумажным тигром»

В ходе выступления Владимир Путин оценил боеспособность Армии России, допустив, что в настоящий момент она является лучшей в мире. Своё мнение российский лидер основывает на выучке солдат и офицеров ВС РФ, технических возможностях Вооружённых сил, умению их применять и улучшать, а также на применяемой войсками тактике.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar