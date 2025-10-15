Российские ударные беспилотники «Герань» получили серьёзное обновление, значительно расширив свой боевой функционал. По данным портала MWM, дроны теперь способны поражать динамичные движущиеся цели в прифронтовой полосе и демонстрируют растущий потенциал в роли воздушной поддержки для сухопутных войск.

Как подтверждают и источники в ВСУ, модернизированные «Герани» стали гораздо опаснее. Противник опасается, что по мере наращивания производства новых дронов положение украинской армии может серьезно ухудшиться.

Эксперты предполагают, что российские беспилотники могут изменить ход современных конфликтов, ставя под сомнение будущее традиционной авиационной поддержки. Эффективность таких специализированных штурмовиков, как американский A-10 и советский Су-25, которые есть у ВСУ, оказалась под вопросом из-за возможностей современных систем ПВО.

Ранее модифицированные «Герани» впервые догнали и взорвали поезд с грузом для ВСУ. Источники указывают, что обновлённые беспилотники оснащены камерами ночного видения и современными системами наведения, позволяющими эффективно идентифицировать движущиеся объекты в реальном времени.