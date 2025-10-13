Прилёт «Гераней» и 20 взрывов: Подарки НАТО сгорели в огне на огромном складе в Одессе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Более 20 мощных взрывов разбудили Одессу этой ночью: по городу были нанесены удары российскими беспилотниками «Герань‑3». Целями стали объекты военной промышленности и элементы энергетической инфраструктуры.
Прилёты в Одессе. Видео © Telegram / SHOT
По информации SHOT, в Одессе в результате попаданий разгорелся крупный пожар площадью около 5 000 м² на военном складе, где хранилось натовское вооружение. Вслед за ударами в городе начались перебои с подачей электроэнергии — части районов остались без света.
Однако неспокойно было и в других городах: взрывы в ту же ночь слышали в Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной серии ударов ВС РФ по целям в Одессе. Тогда город был полностью обесточен, из-за чего в отдельных районах наблюдались перебои с водоснабжением и доступом к интернету. Сообщалось о двадцати взрывах.
