Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 07:46

Прилёт «‎Гераней» и 20 взрывов: Подарки НАТО сгорели в огне на огромном складе в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Более 20 мощных взрывов разбудили Одессу этой ночью: по городу были нанесены удары российскими беспилотниками «Герань‑3». Целями стали объекты военной промышленности и элементы энергетической инфраструктуры.

Прилёты в Одессе. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, в Одессе в результате попаданий разгорелся крупный пожар площадью около 5 000 м² на военном складе, где хранилось натовское вооружение. Вслед за ударами в городе начались перебои с подачей электроэнергии — части районов остались без света.

Однако неспокойно было и в других городах: взрывы в ту же ночь слышали в Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.

ВСУ за час пытались атаковать Крым с помощью 16 БПЛА
ВСУ за час пытались атаковать Крым с помощью 16 БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной серии ударов ВС РФ по целям в Одессе. Тогда город был полностью обесточен, из-за чего в отдельных районах наблюдались перебои с водоснабжением и доступом к интернету. Сообщалось о двадцати взрывах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar