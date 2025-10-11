Российские Воздушно-космические силы (ВКС РФ) осуществили серию мощных, массированных ударов по целям на территории Одессы. Согласно поступающей информации, атака была нацелена как на критически важные элементы инфраструктуры, так и на объекты военного назначения.

Ключевые последствия и цели ударов:

В результате попаданий Одесса осталась полностью обесточенной, что повлекло за собой прекращение водоснабжения в масштабах города. Также зафиксированы перебои с доступом к Интернету в отдельных секторах. Сообщается о не менее чем двадцати зарегистрированных взрывах в черте города.

По данным местных мониторинговых ресурсов и каналов, огневое воздействие было зафиксировано по ключевой электроподстанции, обеспечивающей город энергией, а также по железнодорожному узлу «Застава-1». Кроме того, сообщается о прилётах в районы предполагаемого скопления личного состава ВСУ, в частности, в районе микрорайона Лузановка.

Использование БПЛА и общая картина:

Удары наносились, в том числе, с использованием барражирующих боеприпасов, известных как «Герани». Эта атака стала продолжением серии недавних операций ВКС РФ, направленных на деградацию военной и логистической мощи Украины. Напомним, что накануне особое внимание было уделено объектам в Киеве, а за несколько дней до этого фиксировались удары по портовой инфраструктуре Одессы.

Стоит напомнить, что если Вашингтон всё-таки поставит Киеву крылатые ракеты Tomahawk, это неминуемо осложнит ситуацию вокруг Одессы. В Кремле уже заявляют, что допустить передачу такого вооружения в руки киевского режима нельзя, и указывают на морской путь как единую логистическую артерию — а значит, под угрозой окажется именно портовый узел.