10 октября, 09:39

В России считают, что Одесса может быть стёрта с лица земли при передаче Киеву «Томагавков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

Если Вашингтон всё-таки поставит Киеву крылатые ракеты Tomahawk, это неминуемо осложнит ситуацию вокруг Одессы. В Кремле уже заявляют, что допустить передачу такого вооружения в руки киевского режима нельзя, и указывают на морской путь как единую логистическую артерию — а значит, под угрозой окажется именно портовый узел. Об этом сообщил обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров.

Нельзя предсказать, где и когда прозвучит первый взрыв, но сама попытка доставки боеприпасов по морю делает порт потенциальной точкой конфликта, отметил эксперт. Город, основанный императрицей Екатериной II как торговая гавань, сегодня рискует превратиться в эпицентр новой эскалации.

Белый дом говорит о контроле над целеуказанием и пытается представить поставку как сдержанную меру, Пентагон называет это «восстановлением баланса». Тем не менее такой шаг подрывает доверие и повышает риск инцидентов, которые могут иметь трагические последствия для мирного населения и важной инфраструктуры.

«Это [передача ракет] подаётся как страховка от эскалации: мол, Украина не сможет сама выбирать цели, Россия не будет считать это прямым актом войны. Видимо, удары «Томагавками» будут носить исключительно мирный характер настолько, что у Москвы прямо рука не поднимется бить в ответ, разве что сразу сдаться», — иронизирует обозреватель.

Ракеты Tomahawk — действительно грозное американское оружие. Ранее Life.ru в своём материале рассказал, какую опасность «Томагавки» представляют для России, каков их радиус поражения и как их передача ВСУ отразится на всей спецоперации.

