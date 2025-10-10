Если Вашингтон всё-таки поставит Киеву крылатые ракеты Tomahawk, это неминуемо осложнит ситуацию вокруг Одессы. В Кремле уже заявляют, что допустить передачу такого вооружения в руки киевского режима нельзя, и указывают на морской путь как единую логистическую артерию — а значит, под угрозой окажется именно портовый узел. Об этом сообщил обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров.

Нельзя предсказать, где и когда прозвучит первый взрыв, но сама попытка доставки боеприпасов по морю делает порт потенциальной точкой конфликта, отметил эксперт. Город, основанный императрицей Екатериной II как торговая гавань, сегодня рискует превратиться в эпицентр новой эскалации.

Белый дом говорит о контроле над целеуказанием и пытается представить поставку как сдержанную меру, Пентагон называет это «восстановлением баланса». Тем не менее такой шаг подрывает доверие и повышает риск инцидентов, которые могут иметь трагические последствия для мирного населения и важной инфраструктуры.

«Это [передача ракет] подаётся как страховка от эскалации: мол, Украина не сможет сама выбирать цели, Россия не будет считать это прямым актом войны. Видимо, удары «Томагавками» будут носить исключительно мирный характер — настолько, что у Москвы прямо рука не поднимется бить в ответ, разве что сразу сдаться», — иронизирует обозреватель.

