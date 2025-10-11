Сообщается о перебоях в электроснабжении в Одессе. Об этом информирует Telegram-канал издания «Зеркало недели».

В результате атаки в Одессе произошли перебои в электроснабжении. Видео © SHOT

По данным SHOT, Одесса осталась без света после массированной атаки российских «Гераней». В ходе ударов по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, по предварительной информации, были поражены местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1».

По словам очевидцев, серия ночных взрывов сопровождалась яркими вспышками, после чего в городе произошли перебои с электричеством. В некоторых районах также отключили воду.

Тем временем, Вооружённые силы Российской федерации вошли в Константиновку в Донецкой Народной Республике. В настоящее время на восточных окраинах города ведутся ожесточённые сражения. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что говорить о закреплении Армии России в Константиновке пока преждевременно.