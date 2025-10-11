Марочко: Российская армия вышла на окраины Константиновки в ДНР

Вооружённые силы Российской федерации вошли в Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«Наши военнослужащие совершили рывок с направления населённого пункта Предтечино по направлению населённого пункта Константиновка и вошли на окраины данного населённого пункта», — приводит слова Марочко РИА «Новости».

Согласно информации эксперта, в настоящее время на восточных окраинах города ведутся ожесточённые сражения. Марочко подчеркнул, что говорить о закреплении Армии России в Константиновке пока преждевременно.

Ранее украинский ресурс Deep State сообщил о развитии ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО: на Добропольском направлении в ДНР Российская армия закрепила свои позиции, удерживая выступ, который держится уже несколько недель. Сообщается, что Владимировка стала ареной ожесточённых боёв в течение всего дня, кульминацией которых стала высадка, по оценкам, крупного десанта в количестве 50–75 военнослужащих.