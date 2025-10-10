ВСУ использовали тела сослуживцев для укрытия на Константиновском направлении

Командир расчёта БПЛА Южного военного округа (действует в интересах группировки «Центр») с позывным Дава в интервью РИА «Новости» сообщил, что на Константиновском направлении в ДНР была зафиксирована попытка боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) укрыться в трубе под дорогой. Украинские военные использовали тела погибших сослуживцев для защиты.

«Вот последняя цель была в бетонной трубе под асфальтной дорогой. Там четыре человека (военнослужащих ВСУ. — Прим. Life.ru). Осуществили воздействие сбросами. Один из них залетел прямо в трубу рикошетом и взорвался внутри. Противник был достаточно быстро подавлен. И в конце те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — поделился Дава.

Константиновка — город на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он находится между освобождёнными в 2025 году Дзержинском и Часовым Яром.

Ранее глава Славянской городской военной администрации, назначенный украинскими властями, Вадим Лях, обратился к жителям с призывом покинуть город в связи с приближением линии фронта. Он также сообщил, что из-за неисправной энергосистемы город ожидает очень непростой отопительный сезон. Славянск находится в Краматорском районе и является важным транспортным узлом. Несколько дней назад российские войска нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в городе.