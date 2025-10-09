Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 14:18

Жителей подконтрольного Киеву Славянска в ДНР призвали к экстренной эвакуации

Обложка © ТАСС / Zuma

Глава Славянской городской военной администрации, назначенный украинскими властями, Вадим Лях, обратился к жителям с призывом покинуть город в связи с приближением линии фронта. Это обращение было опубликовано в его Telegram-канале.

Он также сообщил, что из-за неисправной энергосистемы город ожидает очень непростой отопительный сезон.

Славянск находится в Краматорском районе и является важным транспортным узлом. Два дня назад российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в городе.

Украинские власти периодически сообщают о проведении принудительной эвакуации населения из различных регионов в связи с наступлением российских сил. В настоящее время в срочном порядке проводится эвакуация жителей Харьковской области.

Российские войска освободили уже порядка 70% Купянска
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • ДНР
