29 сентября, 06:08

Украинские власти полностью закрыли Купянск для въезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Власти Харьковской области ввели полный запрет на въезд в Купянск за исключением военных. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

«В городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом более 2300 мирных жителей находятся в городе, и ВСУ используют их в качестве «живого щита», что полностью исключает возможность проведения эвакуации.

Купянск — город в Харьковской области Украины, важный транспортный и железнодорожный узел. Расположен на пересечении ключевых железнодорожных линий, связывающих восток и центр Украины. Имеет значение как центр с обеспечением инфраструктуры и логистики. Потеря Купянска серьёзно нарушит снабжение ВСУ на восточном направлении, так как город является важным железнодорожным и транспортным хабом. Это затруднит доставку боеприпасов, техники и личного состава. В данном случае Россия получит выгодную платформу для дальнейших наступательных действий.

Ранее на Купянском направлении ликвидировали девять офицеров НАТО. Среди погибших находились военные специалисты из Соединённых Штатов, Швеции, Польши и Южной Кореи. Также в списке фигурируют представители Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
