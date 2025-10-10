Массированный удар ВС РФ по военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве

Массированный удар Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным украинского издания «Страна.ua», многочисленные взрывы раздались сегодня ночью в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Предварительно, до цели долетели «Герани». Очевидцы сообщают о полном блэкауте на левом берегу столицы, света также нет в ряде районов на правом берегу. Мэр Киева Виталия Кличко характеризует ситуацию как «сложную».

Последствия ударов ощутили и другие города: в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге сообщают о перебоях с электроснабжением и водой.

Ранее в Киеве и ещё двух городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В ночь с 9 на 10 октября взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также в оккупированной Вооружёнными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.