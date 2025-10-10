В Киеве и ещё двух городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
В ночь с 9 на 10 октября взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также в оккупированной Вооружёнными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области.
«Взрывы в Харькове и Днепропетровске», — сообщил украинский телеканал ТСН в 0:49 по московскому времени. Спустя 15 минут появились сообщения о взрывах и работе сил противовоздушной обороны в столице Украины.
Кроме того, назначенный киевским режимом «глава областной военной администрации» Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольных ВСУ районах региона.
Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, по состоянию на 2:00 мск воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Накануне глава Ростовской области РФ Юрий Слюсарь сообщил, что в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов по Матвеево-Курганскому району повреждения получили несколько домов и пять траснпортных средств. Два дрона в воздушном пространстве региона были уничтожены расчётами ПВО, а ещё один упал на проезжую часть без детонации.
