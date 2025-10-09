Валдайский форум
9 октября, 15:42

ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса. Опубликовано видео

ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в районе населённого пункта Русин Яр в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, противник хотел замедлить темпы наступления российских сил.

ВСУ подорвали трубопровод Тольятти — Одесса в районе населённого пункта Русин Яр в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13: 05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его повреждённый участок», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших среди российских бойцов, к счастью, нет.

Ранее ПВО нейтрализовали масштабную воздушную атаку Вооружённых сил Украины, уничтожив рекордное количество беспилотников. Были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
