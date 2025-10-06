Минобороны РФ: Силы ПВО сбили крылатую ракету «Нептун» и 6 снарядов HIMARS

В ежедневном отчёте также содержатся суммарные данные по уничтоженной военной технике ВСУ с начала проведения специальной военной операции, включающие 667 самолётов, 283 вертолёта и 88 529 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что российскими военными были нанесены удары по объектам в Харьковской области в вечернее и ночное время. Сообщается о поражении пусковой установки типа HIMARS или аналогичной системы, а также склада с беспилотными летательными аппаратами. Удары также наносились по местам концентрации личного состава, опорным пунктам и другим военным объектам.