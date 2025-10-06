Минобороны РФ: Силы ПВО сбили крылатую ракету «Нептун» и 6 снарядов HIMARS
Обложка © Telegram / Минобороны России
Системы противовоздушной обороны России за последние 24 часа нейтрализовали масштабную воздушную атаку Вооружённых сил Украины, уничтожив рекордное количество беспилотников. Соответствующая оперативная сводка была распространена Министерством обороны Российской Федерации.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказали в ведомстве.
В ежедневном отчёте также содержатся суммарные данные по уничтоженной военной технике ВСУ с начала проведения специальной военной операции, включающие 667 самолётов, 283 вертолёта и 88 529 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Life.ru писал, что российскими военными были нанесены удары по объектам в Харьковской области в вечернее и ночное время. Сообщается о поражении пусковой установки типа HIMARS или аналогичной системы, а также склада с беспилотными летательными аппаратами. Удары также наносились по местам концентрации личного состава, опорным пунктам и другим военным объектам.
