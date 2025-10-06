Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 10:13

Российская армия разнесла установку HIMARS ВСУ под Харьковом

Лебедев: ВС РФ поразили установку HIMARS или аналогичную систему под Харьковом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская армия разгромила пусковую установку HIMARS или аналогичную систему в Харьковской области. Также наши парни смогли ликвидировать склады с беспилотными летательными аппаратами, заявил координатор Николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковская область. <...> Множественные прилёты в течение вечера и ночи», — написал он.

Прилёты зафиксированы с 16:35 до 23:31. В ходе вечерних и ночных часов были нанесены удары по различным объектам. Среди целей отмечались незначительные концентрации личного состава и штурмовых групп, опорные пункты, предназначенные для последующего выдвижения к линии боевого соприкосновения, а также склады беспилотных летательных аппаратов и их пусковые установки. По сообщениям, имеются подтвержденные случаи поражения пусковой установки типа HIMARS (или аналогичных систем) и одного склада БПЛА.

По предварительным данным, некоторые из выявленных скоплений войск готовились к выдвижению в направлении Волчанска.

Клубы чёрного дыма поднялись в небо после мощного удара Армии России по цехам завода ВСУ
Клубы чёрного дыма поднялись в небо после мощного удара Армии России по цехам завода ВСУ

Ранее стало известно, что ВС РФ провели масштабную ночную операцию, в результате которой состоялся массированный обстрел украинских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с использованием высокоточного оружия большой дальности. В ходе этой атаки применялись различные типы вооружений, включая морское, наземное и воздушное базирование.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar