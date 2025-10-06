Российская армия разнесла установку HIMARS ВСУ под Харьковом

Российская армия разгромила пусковую установку HIMARS или аналогичную систему в Харьковской области. Также наши парни смогли ликвидировать склады с беспилотными летательными аппаратами, заявил координатор Николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковская область. <...> Множественные прилёты в течение вечера и ночи», — написал он.

Прилёты зафиксированы с 16:35 до 23:31. В ходе вечерних и ночных часов были нанесены удары по различным объектам. Среди целей отмечались незначительные концентрации личного состава и штурмовых групп, опорные пункты, предназначенные для последующего выдвижения к линии боевого соприкосновения, а также склады беспилотных летательных аппаратов и их пусковые установки. По сообщениям, имеются подтвержденные случаи поражения пусковой установки типа HIMARS (или аналогичных систем) и одного склада БПЛА.

По предварительным данным, некоторые из выявленных скоплений войск готовились к выдвижению в направлении Волчанска.

Ранее стало известно, что ВС РФ провели масштабную ночную операцию, в результате которой состоялся массированный обстрел украинских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с использованием высокоточного оружия большой дальности. В ходе этой атаки применялись различные типы вооружений, включая морское, наземное и воздушное базирование.