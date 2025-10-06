Клубы чёрного дыма поднялись в небо после мощного удара Армии России по цехам завода ВСУ

Мощные взрывы прогремели на предприятии в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает областная военная администрация. Как утверждает блогер Анатолий Шарий, целью стал украинский завод «Мотор Сич».

«По моей информации, в Запорожье прилёты по цехам «Мотор-сич». Вот, о каком «предприятии» говорят местные власти», — пишет он в соцсетях.

После удара на объекте возник сильный пожар, виден сильный густой дым, поднимающийся в небо.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные взяли под контроль Кузьминовку в ДНР. Информацию подтвердили представители Минобороны России. Освободить село смогли подразделения группировки войск «Южная» в результате успешных наступательных действий.