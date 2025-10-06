Клубы чёрного дыма поднялись в небо после мощного удара Армии России по цехам завода ВСУ
Шарий: ВС РФ удалили по цехам украинского завода Мотор Cич в Запорожской области
Пожар в Запорожской области после прилёта. Обложка © Запорожская областная военная администрация
Мощные взрывы прогремели на предприятии в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает областная военная администрация. Как утверждает блогер Анатолий Шарий, целью стал украинский завод «Мотор Сич».
«По моей информации, в Запорожье прилёты по цехам «Мотор-сич». Вот, о каком «предприятии» говорят местные власти», — пишет он в соцсетях.
После удара на объекте возник сильный пожар, виден сильный густой дым, поднимающийся в небо.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные взяли под контроль Кузьминовку в ДНР. Информацию подтвердили представители Минобороны России. Освободить село смогли подразделения группировки войск «Южная» в результате успешных наступательных действий.
