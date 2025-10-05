Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 09:55

ВС РФ уничтожили скрытые позиции HIMARS в Среднем Бурлуке под Харьковом

Обложка © Шедеврум

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о высокоточном ударе, нанесённом оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М» по позициям ВСУ в Харьковской области.

Согласно данным ведомства, расчеты «Искандера-М» успешно обнаружили и нейтрализовали замаскированную позицию пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе населённого пункта Средний Бурлук.

В официальном сообщении Министерства обороны РФ было уточнено, что в результате применения ОТРК уничтожены не только сама пусковая установка HIMARS, но и сопутствующая ей техника. В частности, сообщается о ликвидации транспортно-заряжающей машины, двух грузовых автомобилей высокой проходимости, а также о потерях личного состава противника, которые, по оценкам ведомства, составили не менее 15 военнослужащих ВСУ.

Напомним, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. По предварительным оценкам, в атаке было задействовано около 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дополненных до полусотни крылатых ракет и, предположительно, два гиперзвуковых комплекса «Кинжал».

