ВС РФ уничтожили скрытые позиции HIMARS в Среднем Бурлуке под Харьковом

В официальном сообщении Министерства обороны РФ было уточнено, что в результате применения ОТРК уничтожены не только сама пусковая установка HIMARS, но и сопутствующая ей техника. В частности, сообщается о ликвидации транспортно-заряжающей машины, двух грузовых автомобилей высокой проходимости, а также о потерях личного состава противника, которые, по оценкам ведомства, составили не менее 15 военнослужащих ВСУ.