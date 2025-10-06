Залужный признал, что Киев не смог полностью использовать потенциал HIMARS
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неэффективность использования американских ракетных систем HIMARS украинской армией без поддержки западной разведки. Соответствующее заявление содержится в его статье, опубликованной на портале «Милитарный».
По словам экс-главкома, из-за отсутствия и задержек в получении специализированной информации из космоса не удалось реализовать полный потенциал поставленных систем. Залужный подчеркнул, что именно космические возможности имеют критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов. Он также отметил, что стратегическое значение HIMARS со временем существенно уменьшилось, несмотря на первоначальные ожидания прорыва после их поставки летом 2022 года.
Ранее Life.ru писал, что на Харьковском направлении в районе села Средний Бурлук ударными беспилотниками «Герань-2» была атакована позиция реактивных систем залпового огня HIMARS, принадлежащих Вооружённым силам Украины. В результате удара были уничтожены пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также личный состав численностью до отделения.
