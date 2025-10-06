Залужный признал, что Киев не смог полностью использовать потенциал HIMARS

По словам экс-главкома, из-за отсутствия и задержек в получении специализированной информации из космоса не удалось реализовать полный потенциал поставленных систем. Залужный подчеркнул, что именно космические возможности имеют критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов. Он также отметил, что стратегическое значение HIMARS со временем существенно уменьшилось, несмотря на первоначальные ожидания прорыва после их поставки летом 2022 года.